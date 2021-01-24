Сотрудники правопорядка пресекли все нарушения на незаконной акции в Москве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники полиции и Росгвардии пресекли все нарушения общественного порядка на незаконной акции сторонников Алексея Навального в Москве 23 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Отмечено, что несмотря на многократные предупреждения представителей полиции, в несанкционированных акциях протеста приняли участие несколько тысяч человек.

"Двадцать третьего января на Пушкинской площади в Москве группой граждан, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны сотрудников полиции и иных правоохранительных органов о нарушении законодательства и недопустимости подобных действий, было организовано несанкционированное массовое мероприятие, которое не было согласовано с органами исполнительной власти города. В мероприятии приняли участие около 4 тысяч человек", - передает РИА Новости текст сообщения.

Напомним, что несанкционированные акции протеста сторонников Алексея Навального, ранее задержанного, а в последствии и арестованного, прошли в Москве и других городах России 23 января. Множество людей проигнорировало предупреждение Роскомнадзора, СК и полиции о том, что массовые мероприятия могут быть опасны для здоровья в период пандемии коронавируса.

Позднее появилось сообщение, что в протестных мероприятиях в Москве приняли участие 19 зараженных коронавирусной инфекцией.

В результате незаконных акций пострадали 39 сотрудников силовых структур.

Водителю служебного автомобиля выбили глаз, ему пришлось обратиться за помощью к медикам.

Также в протестах приняли участие несовершеннолетние граждане, что детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала безответственным поступком родителей. Она отметила, что сотрудники полиции и Росгвардии помогали в последствии взрослым искать своих детей, которые теряли в толпе.