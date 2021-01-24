"Фортуна" начала укладку трубопровода "Северный поток-2". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трубоукладочная баржа "Фортуна" возобновила укладку газопровода "Северный поток - 2", ведет укладку трубы в водах Дании. Об этом сообщили журналистам в Nord Stream 2.

"Судно "Фортуна" в коридоре строительства в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток - 2". Работы идут в соответствии с полученными согласованиями", - сказали в компании ТАСС.

Вместе с «Фортуной» над укладкой газопровода будут работать суда «Мурман» и «Балтийский исследователь», которые принадлежат российской Морской спасательной службе, и другие баржи.

Напомним, что проект "Северный поток-2" планируется завершить в ближайшие месяцы.

Ранее из-за введенных американских санкций некоторые компании вынужденно отказались от участия в проекте.

В ФРГ неоднократно отмечали, что заинтересованы в завершении строительства газопровода, который протянется от российского берега через Балтийское море к Германии.

Прежде сообщалось, что строительство "Северного потока-2" завершено более чем на 90%.