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Москвичей предупредили о сильном тумане

Столичный Дептранс призывает водителей быть внимательнее за рулем
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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плохая видимость на дорогах ожидается до 11 утра

плохая видимость на дорогах ожидается до 11 утра

Фото: Олег ЗОЛОТО

С ночи воскресенья, 24 января, и до 11 утра понедельника столичным автомобилистам нужно быть особенно внимательными за рулем. По прогнозам синоптиков, ожидается сильный туман и плохая видимость на дорогах города. Об этом москвичей предупредил департамент транспорта Москвы.

«Поступило экстренное предупреждение. Сегодня с 23 часов до 11 утра в Москве местами ожидается туман с ухудшением видимости 300-800 метров», - говорится в сообщении ведомства.

«Будьте внимательны за рулем», - добавили в Дептрансе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, такое же ухудшение видимости на дорогах было совсем недавно, в пятницу 22 января. Тогда пресс-служба МЧС предупредила о сильном тумане и гололедице, спасатели призывали водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию с другими транспортными средствами, чтобы снизить риск возможных ДТП.

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