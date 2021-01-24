В Амстердаме задержали одного из самых разыскиваемых наркобаронов в мире

Наркобарона задержали в амстердамском аэропорту Схипхол по запросу властей Австралии Фото: REUTERS

Голландская полиция 23 января задержала из самых разыскиваемых преступников в мире – главу крупного наркрокартеля Це Чи Лопа, более известного под прозвищем «Эль Чапо из Азии».

Наркобарона, который является выходцем из Китая и гражданином Канады, стражи порядка Нидерландов задержали по запросу властей Австралии в международном аэропорту Амстердама Схипхол, уточняет местное издание NL Times. По его данным, арест прошел без инцидентов, теперь решается вопрос о выдаче преступника австралийским коллегам.

По данным следствия, задержанный 57-летний Це Чи Лоп возглавляет один из крупнейших по незаконному обороту наркотиков синдикат «Сэм Гор», деятельность которого охватывает пять стран. По данным австралийского телеканала АВС, годовой оборот этого наркокартеля составляет примерно 90 миллиардов австралийских долларов (около 70 миллиардов долларов США).