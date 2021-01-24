В Италии крупный регион отправили на недельный карантин по ошибке

Ломбардия целую неделю находилась на карантине из-за ошибки в региональной статистике Фото: REUTERS

Целую недели жители крупного итальянского региона Ломбардия на севере страны провели на строгом карантине из-за ошибки в региональной статистике по заболеванию коронавирусом, сообщает газета Le Nouvel Observateur.

Издание уточняет, что сейчас все регионы в зависимости от ситуации с распространением COVID-19 делятся на зоны – «желтую», оранжевую» и «красную», за эпидемиологической обстановкой следит специальный научный комитет. На прошлой неделе Ломбардия из-за неправильных данных по числу заболевших попала в «красную» зону, а ошибку в статистике обнаружили только в воскресенье, 24 января. В этот же день регион отнесли к «оранжевой» зоне.

Теперь, конечно, строгие ограничения для населения отменят, людям разрешат покидать свои дома. По данным газеты, правительство и администрация Ломбардии серьезно спорят, перекладывая друг на друга вину за произошедшее.