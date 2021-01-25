Президент Польши призвал ЕС ужесточить санкции против России и «Газпрома»

Президент Польши Анджей Дуда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Польши Анджей Дуда призвал Евросоюз ужесточить санкции против России и ограничить возможности «Газпрома» в Европе. С таким заявлением он выступил в интервью изданию Financial Times накануне встречи глав МИД стран ЕС, на которой будут обсуждаться возможные шаги содружества в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального.

По словам польского лидера, усиление санкционного давления – это «единственный способ» вынудить Россию изменить свою политику «без винтовок, пушек и бомб», поэтому Варшава «готова помочь выработать консенсус по данному вопросу».

«Если мы ограничим возможность экономического функционирования «Газпрома» на территории ЕС, особенно в том, что касается заключения новых соглашений об инвестициях, тогда ситуация с соблюдением международного права, прав человека и политических прав в России начнет сдвигаться вперед, потому что это будет серьезным шагом в сфере российских экономических интересов», - заявил Дуда.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее «действенные» санкции против нашей страны из-за ситуации с Навальным предложил ввести министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.