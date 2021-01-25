В Минздраве советуют перенесшим коронавирус женщинам беременеть не раньше, чем через три месяца

Минздрав советует перенесшим коронавирус женщинам планировать беременность не раньше, чем через три месяца после полного выздоровления Фото: Олег ЗОЛОТО

Минздрав России советует переболевшим коронавирусом женщинам планировать беременность не раньше, чем через три месяца после полного выздоровления. Об этом говорится в рекомендациях ведомства по организации оказания медпомощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19.

Уточняется, что нужно повременить, чтобы снизить риск венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО), а также чтобы препараты, «включенные в схемы лечения новой коронавирусной инфекции (НКИ)», не навредили будущему малышу.

«В настоящее время показано, что заболеваемость у беременных НКИ COVID-19 значительно выше, чем в популяции», - отмечают в министерстве здравоохранения.

Уточняется, что беременные старше 35 лет, у которых есть лишний вес, сахарный диабет, а также страдающие и хронической артериальной гипертензией, входят в группу «наиболее высокого риска развития тяжелых форм COVID-19».