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Коронавирус Covid-19

В Минздраве советуют перенесшим коронавирус женщинам беременеть не раньше, чем через три месяца

По данным ведомства, заболеваемость COVID-19 у беременных значительно выше, чем в популяции
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Минздрав советует перенесшим коронавирус женщинам планировать беременность не раньше, чем через три месяца после полного выздоровления

Минздрав советует перенесшим коронавирус женщинам планировать беременность не раньше, чем через три месяца после полного выздоровления

Фото: Олег ЗОЛОТО

Минздрав России советует переболевшим коронавирусом женщинам планировать беременность не раньше, чем через три месяца после полного выздоровления. Об этом говорится в рекомендациях ведомства по организации оказания медпомощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19.

Уточняется, что нужно повременить, чтобы снизить риск венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО), а также чтобы препараты, «включенные в схемы лечения новой коронавирусной инфекции (НКИ)», не навредили будущему малышу.

«В настоящее время показано, что заболеваемость у беременных НКИ COVID-19 значительно выше, чем в популяции», - отмечают в министерстве здравоохранения.

Уточняется, что беременные старше 35 лет, у которых есть лишний вес, сахарный диабет, а также страдающие и хронической артериальной гипертензией, входят в группу «наиболее высокого риска развития тяжелых форм COVID-19».

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