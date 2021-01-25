Российский шахматист Есипенко победил Карлсена на супертурнире в Нидерландах

18-летний российский шахматист обыграл чемпиона мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 24 января, 18-летний российский гроссмейстер Андрей Есипенко в восьмом туре шахматного супертурнира в нидерландском Вейк-ан-Зее выиграл у чемпиона мира – норвежца Магнуса Карлсена.

Юный россиянин, выпускник образовательного центра «Сириус» играл белыми фигурами, а для победы над титулованным соперником ему понадобилось 38 ходов.

Стоит отметить, что Карлсен потерпел первое поражение в классических шахматах с октября 2020 года, когда он уступил поляку Ян-Кшиштофу Дуде, а до этого норвежец не проигрывал два года.

«Наш молодой и талантливый шахматист, выпускник «Сириуса» сумел одержать победу в классических шахматах над действующим чемпионом мира - это вызывает только гордость. - Победа говорит о подготовке, высоком уровне и потенциале нашего шахматиста. Желаем ему еще больших успехов и прогресса», - сказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов в беседе с ТАСС.

Сейчас Андрей Есипенко в турнирной таблице занимает третье место, в девятом туре ему предстоит сыграть с Алирезой Фируджей из Ирана.