Нетаньяху: Израиль «герметично запечатает» границы из-за коронавируса

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху Фото: REUTERS

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что правительство еврейского государства приняло решение «герметично запечатать» границы страны из-за пандемии коронавируса. Ради борьбы с распространением заболевания Израиль приостанавливает авиасообщение со всем остальным миром с 26 по 31 января.

«Мы опережаем весь мир. Ни один народ не сделал того, что собираемся сделать мы: герметично запечатать страну», - приводит слова Биньямина Нетаньяху на заседании кабинета министров газета Haaretz.

Уточняется, что решение было принято, в частности, чтобы предотвратить завоз новых мутаций коронавируса в страну. Запрет вступает в силу в полночь понедельника по местному времени (01:00 26 января мск). Разрешено будет принимать только спецрейсы грузовых, пожарных и медицинских самолетов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 20 января в Израиле продлили ранее введенный из-за коронавируса двухнедельный тотальный карантин еще на десять дней – до конца месяца.