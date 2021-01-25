«Белое или голубое?»: Пользователи соцсетей снова спорили из-за цвета платья

Пользователи соцсетей спорили из-за цвета платья телеведущий Кендалл Джилдинг. Фото: Instagram/kendallgilding7

Пользователи соцсетей снова ввязались в жаркие споры из-за цвета платья. Обитателей социальных сетей озадачила опубликованной в Instagram фотографией телеведущая из Австралии Кендалл Джилдинг.

«Среда в белом», - подписала она снимок, на котором стоит на фоне синей стены.

Многие подписчики австралийской телеведущей, очень удивились, потому что им платье, в котором позирует красивая блондинка, показалось голубым. Комментаторы разделились в мнениях: одни настаивали на том, что наряд белый, другие утверждали, что голубой.

В итоге Кендалл Джилдинг сама разрешила спор, опубликовав другой снимок в этом же платье, на котором хорошо виден его настоящий цвет.

«Для тех, кто спорил, белое или голубое платье», - написала она.