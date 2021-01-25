Стрельба в США: погибли пять человек

Случаи со стрельбой в США – не редкость Фото: REUTERS

В ночь на воскресенье, 24 января, в американском городе Индианаполис (штат Индиана) произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек, передает агентство Associated Press со ссылкой на представителей городского полицейского отделения.

Разбуженные выстрелами граждане сообщили полиции о стрельбе в жилом доме около четырех утра по местному времени (12:00 мск), прибывшие по вызову стражи порядка обнаружили там раненого подростка.

Позже поступило сообщение о стрельбе в соседнем доме, где полицейские нашли тела пяти погибших. По основной версии правоохранителей, речь идет о предумышленном убийстве.

Пока по подозрению в этом преступлении никто задержан не был, следствие продолжается. Один был стрелок или несколько, выясняется.

Стоит отметить, что случаи со стрельбой в США – не редкость. Например, как писал сайт kp.ru, в результате стрельбы 9 января в Эванстоне (штат Иллинойс) были убиты пять человек, еще двое пострадали.