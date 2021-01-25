Коронавирус у Мануэля Лопеса Обрадора: что известно о состоянии здоровья президента Мексики

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор Фото: REUTERS

Врачи диагностировали коронавирус у Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, о чем президент Мексики сам сообщил согражданам в воскресенье, 24 января. По словам 67-летнего мексиканского лидера, он переносит заболевание легко.

«С сожалением сообщаю вам, что я заразился COVID-19. Симптомы легкие, но я уже лечусь. Как всегда, я настроен оптимистично. Мы все будем двигаться вперед», - написал Андрес Мануэль Лопес Обрадор на своей странице в Twitter.

Президент Мексики добавил, что во время болезни на утренних пресс-конференциях его будет заменять министр внутренних дел страны Ольга Санчес Кордеро, «чтобы рассказывать о нашем ежедневном прогрессе». Сам же Мануэль Лопес Обрадор, по его словам, намерен «следить за руководством страной из Национального дворца».

Кроме того, он сообщил, что в понедельник позвонит президенту России Владимиру Путину, чтобы договориться о поставках российской вакцины «Спутник V» в Мексику.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее СМИ сообщили, что мексиканский бизнесмен Алехандро Коссио приобрел два миллиона доз разработанного Центром имени Гамалеи препарата, однако в России эту информацию опровергли.