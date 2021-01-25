Российских специалистов исключили из экспертной группы по лунной программе

Российских специалистов исключили из группы, обсуждающей перспективы создания окололунной станции Gateway Фото: NASA

В ночь на понедельник, 25 января, стало известно, что специалистов России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания станции Gateway на орбите Луны.

«Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам», - сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, такое решение было принято из-за того, что российская сторона неоднократно говорила о том, что нашей стране отвели недостаточно значимую роль в проекте.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Роскосмос и NASA договорились вместе работать над созданием окололунной космической станции Gateway в 2017 году.

Позже, в апреле 2019-го директор NASA Джеймс Брайденстайн сообщил об американской программе по изучению и освоению Луны под названием Artemis («Артемида»), а также о том, что Соединенные Штаты решили создать международную коалицию по этому вопросу.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, что Россия не допустит приватизацию естественного спутника Земли, но при этом наша страна не собирается участвовать в лунной гонке.