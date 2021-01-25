Бывший президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп отказался от идеи создать собственную партию, теперь у него совсем другие важные цели. Об этом со ссылкой на советника предвыборного штаба экс-главы Белого дома Джейсона Миллера передает телеканал CNN.

По словам Миллера, Трамп «ясно дал понять, что его цель – в 2022 году вернуть республиканцам сенат и Палату представителей» конгресса, которые после инаугурации нового президента страны Джозефа Байдена оказались под контролем демократов.

При этом советник бывшего американского лидера подчеркнул, что, «кроме этого, в рамках указанных усилий больше ничего не планируется».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что перед своим отъездом из Белого дома Дональд Трамп обсуждал с помощниками и другими приближенными лицами возможность создание новой политической партии, которая, по данным СМИ, могла бы получить название «Патриотическая партия».

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