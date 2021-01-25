Немецкий политик предрек Европе «полное одиночество» без России

Немецкий политик, бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкий политик, бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек предрек Европе «полное одиночество» без России, призвав Брюссель возобновить взаимовыгодные отношения с Москвой. По его мнению, государства Евросоюза без участия «северного соседа» не смогут решить стоящие перед ними важные вопросы – в частности, проблемы изменения климата, борьбы с международным терроризмом, наплыва беженцев и другие.

«Между нами и Россией нет океана. И одного этого уже достаточно, чтобы заботиться об улучшении отношений», - подчеркнул Маттиас Платцек в интервью медиагруппе RND.

По его словам, если Евросоюз не начнет работу над совместной архитектурой безопасности с нашей страной на равных условиях, Россия продолжит сближаться с Китаем. А потом, «если в США снова изберут «неправильного» президента, как это случилось в 2016 году с Дональдом Трампом, «европейцы могут внезапно оказаться в полном одиночестве в этом мире».

Немецкий политик также отметил, что антироссийские санкции до сих пор не привели к желаемому результату – изменению политической позиции Москвы, поэтому настало время понять, что их пора отменить.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент Польши и глава МИД Франции высказались за ужесточение санкций против России.