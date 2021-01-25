После беспорядков в Амстердаме полиция задержала 190 демонстрантов

В Амстердаме полиция применила водометы для разгона митингующих Фото: REUTERS

К утру понедельника число задержанных участников протестов после массовых беспорядков в Амстердаме возросло до 190 человек. Об этом сообщила полиция нидерландской столицы на своей официальной странице в Twitter.

В заявлении правоохранителей уточняется, что из 190 задержанных в ходе демонстрации на Музейной площади 33 участника акции были задержаны за «совершение открытых актов насилия», причем семеро из них – несовершеннолетние. Кроме того, 142 демонстранта оказались в полицейском участке в связи с нарушением муниципального законодательства, еще 15 – за неповиновение требованиям сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье в нескольких городах Нидерландов прошли акции протеста против строгих карантинных мер, предпринимаемых правительством для борьбы с распространением коронавируса. В Амстердаме и Эйндховене протестующие стали устраивать погромы и поджоги, а также бросать в полицейских петарды, камни и бутылки, тем в ответ пришлось применить дубинки, водометы и слезоточивый газ.