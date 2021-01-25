В Китае считают, что Байден продолжит курс на сдерживание КНР

Новый президент США Джо Байден Фото: REUTERS

После смены президента США отношения Вашингтона с Пекином могут немного улучшиться, однако новый глава Белого дома Джозеф Байден вряд ли ослабит стратегическое давление на Китай и, скорее всего, продолжит общий курс своего предшественника Дональда Трампа на сдерживание КНР. Так считает старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Цянь Фэн.

«Американо-китайские отношения являются важным пунктом внешней политики Байдена, но его главная забота – внутренние дела, а не дипломатия», - сказал китайский эксперт в интервью РИА Новости.

Цянь Фэн при этом отметил, что Поднебесная для Байдена вряд ли является той страной, отношения с которой необходимо улучшать в первую очередь. По словам аналитика из КНР, у демократа очень большой дипломатический опыт, и он хорошо разбирается в вопросах, связанных с Китаем. Однако готов ли Байден решать существующие разногласия между двумя странами – «все еще большой вопрос».

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