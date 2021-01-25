Последние новости на утро 25 января 2021: Депутат от Чечни обратился к участнику драки на незаконной акции в Москве

«КП» – о последних новостях на утро 25 января 2021 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости на утро 25 января 2021 года. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов со своей странице в Instagram обратился к молодому человеку, который попал на видео драки митингующих с силовиками во время организованной сторонниками блогера Алексея Навального незаконной акции в Москве.

«Мы видели в социальных сетях парня-чеченца, который сопротивляется представителю власти, это преступление», - сказал парламентарий в своем видеообращении и призвал юношу выйти на связь.

К слову, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прошедшие в субботу протестные митинги, отметил, что главу государства поддерживает гораздо больше людей, чем выходит на подобные акции.

Этой ночью стало известно, что специалистов России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания станции Gateway на орбите Луны: по словам источника в ракетно-космической отрасли, представителей нашей страны отключили от рассылок электронных писем по этой теме, «обсуждений, доступа к материалам».

Тем временем немецкий политик, бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек предрек Европе «полное одиночество» без России, призвав Брюссель возобновить взаимовыгодные отношения с Москвой. По его мнению, государства Евросоюза без участия «северного соседа» не смогут решить стоящие перед ними важные вопросы. Ранее президент Польши и глава МИД Франции высказались за ужесточение антироссийских санкций.

И напоследок новость из-за океана. Бывший президент США Дональд Трамп отказался от идеи создать собственную партию, теперь у него совсем другие важные цели. По словам советника предвыборного штаба экс-главы Белого дома Джейсона Миллера, сейчас главная цель Трампа – «вернуть республиканцам сенат и Палату представителей» конгресса, которые после инаугурации нового президента страны Джозефа Байдена оказались под контролем демократов.

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