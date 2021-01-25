В Венесуэле рассказали о результатах испытаний «Спутника V» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущий исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венесуэле иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера сообщил об отсутствии серьезных побочных эффектов у волонтёров, которым уже ввели одну или две дозы препарата. Об этом врач сообщил в понедельник, 25 января. Видео с выступлением опубликовали на странице президента Венесуэлы Николаса Мадуро на YouTube.

- Поступали сообщения только о легких побочных эффектах, например, головной боли, общем недомогании, как при гриппе, и боле в месте прививки. Серьезных побочных эффективность у добровольцев в ходе испытаний не выявили. Картина в целом такая же, как и в других странах, которые начали вакцинацию «Спутником V», - сообщил Гарсиа Пиньера.

Медик отметил, что для участия в исследования российского препарата в его стране отобрали 300 волонтеров. Около 200 из них получили первую дозу вакцины от коронавируса, еще 40 человек – и первую, и вторую.

Как сообщал сайт kp.ru, Каракас подписал с Россией контракт на закупку вакцины от заболевания в начале января. Венесуэла рассчитывает получить первую партию из десяти миллионов доз «Спутника V» в ближайшее время для начала масштабной вакцинации местного населения.