Пушков призвал оставить попытки понравиться Западу Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков сообщил, что Россия слишком много внимания уделяет публикациям и заявлениям о себе из западных государств. В своем Telegram-канале в понедельник, 25 января, парламентарий призвал прекратить попытки понравиться Западу.

Член Совета Федерации отметил, что это является «пережитком конца 1980-1990-х годов, когда главной целью было понравится американцам и Западу».

- Это пережиток необходимо оставить в прошлом. Надо понять, что мы Западу не понравимся. Продолжая мерить себя их стандартами и отзывами, мы лишь подтверждаем некую собственную вторичность, - написал Алексей Пушков.

Сенатор отметил также, что последние события в Соединенных Штатах, «вскрывшие» роль медиа в качестве инструмента идейной диктатуры, показали, что США не следует более воспринимать как «судей» - таких прав, по мнению Пушкова, у них больше нет. А роль «судей» американцы продолжают играть по инерции.

- У нас есть право на собственные критерии и собственные оценки своих действий. Магический фонарь демократического Запада затухает, - заключил парламентарий.