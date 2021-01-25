Доктор Мясников предупредил о вредной привычке опаснее курения сигарет Фото: Олег ЗОЛОТО

Российский доктор и телеведущий Александр Мясников заявил, что курение кальяна может быть опаснее сигарет. Об этом врач предупредил в понедельник, 25 января, в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что многие люди ошибочно считают использование данного прибора безопасным способом курения.

- Когда человек курит кальян, он вдыхает вредных веществ ровно столько, сколько если бы мы курили полторы пачки обычных сигарет, - подчеркнул Александр Мясников.

Доктор объяснил, что регулярное курение кальяна может привести к развитию рака легких, поскольку курильщик вдыхает мелкодисперсные частицы дыма, обжигая легкие на протяжении затяжки.

Александр Мясников подчеркнул также, что не существует безопасной формы курения – неважно, курит человек трубки, сигареты или сигары, - это будет фактором риска для развития рака полости рта и иных заболеваний.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Александр Мясников и сам раньше курил. Бросить ему помогла долгая поездка и данное друзьям обещание.