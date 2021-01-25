В России нашли способ остановить вывод денег за границу Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В России могут ограничить перевод денег по исполнительным листам. Министерство юстиции страны и Центробанк вместе с участниками рынка в настоящее время разрабатывают проект закона о запрете зачисления средств по эти документам сразу на счета за границей. Об этом в понедельник, 25 января, пишет издание РБК.

Для получения возмещения по исполнительному листу организация или россиянин обязаны будут иметь счет в российской кредитной организации. При этом, данное правило могут распространить и на нерезидентов.

В Минюсте отметили, что принятие такого закона позволит минимизировать переводы в пользу «недобросовестных взыскателей» для отмывания денег или уклонения от налогов. В Центробанке сообщили, что сейчас эксперты прорабатывают комплексные изменения в законодательство в целях борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы.

Исполнительный лист — документ, который выдается на основании судебных решений, подлежащих исполнению. Российским правоохранителям криминальная схема с их использованием для отмывания денег стала известна после громкой истории с «молдавской прачечной». С помощью исполнительных листов злоумышленники стали выводить деньги за границу, ведь по закону банки в любой ситуации обязаны выполнять требования по исполнительным листам.