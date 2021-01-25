В России впервые в мире сфотографировали «британский» штамм коронавируса

Учеными Роспотребнадзора получено первое изображение британского штамма нового коронавируса. Фото: сайт Роспотребнадзора

Специалисты научного центра «Вектор» впервые в мире смогли сфотографировать «британский» штамм коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 25 января, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Фото вируса под микроскопом сделали в рамках изучения свойств данной мутации инфекции. Ученые активно исследуют структурные особенности вируса и его проявления в клетках живых существ и экспериментальных моделях.

Снимок получен с помощью трансмиссионного электронного микроскопа при увеличении 100 000х. Фото: сайт Роспотребнадзора

- Российские тесты для диагностики заболевания, разработанные Роспотребнадзором, обеспечивают надежное выявление нового «британского» штамма, а тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора способна отличить вариантный вирус от немутантных форм, - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты отметили, что появление новой мутации никак не сказывается на эффективности разработанной «Вектором» вакцины от коронавирусной инфекции.

Отмечается, что фотография была получена с помощью трансмиссионного электронного микроскопа. Вирусная частица округлой формы имеет диаметр примерно в 140 нм.