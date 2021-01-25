Синоптики прогнозируют аномально теплую погоду в Европейской России Фото: Алексей ФОКИН

Синоптики спрогнозировали рекордно высокие температуры в центре европейской части России в последнюю неделю января 2021 года. Об этом в понедельник, 25 января, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Тепло в стране приходит за счет воздушных масс со Средиземного моря и частично — из субтропиков Атлантики. Перенос теплых воздушных масс продолжится в течение первой половины этой недели, отметил эксперт.

- Трансформируясь и охлаждаясь эти воздушные массы приходят в центр Европейской России с температурами близкими к рекордным за весь период метеорологических наблюдений. На этой неделе в центре страны будет от нуля до плюс трех градусов, может быть, даже плюс четырех градусов по Цельсию, - сообщил Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

Он отметил, что тепло в европейскую часть страны пришло на два месяца раньше нормы. Последняя пятидневка января и первые два дня февраля являются самыми холодными по климатическим данным за зимний период в России.

- Такая теплая погода формирует аномалию: она выше нормы на 10-13 градусов. Длительный период аномально теплой погоды, - добавил научный руководитель Гидрометцентра.

В Москве сегодня действительно очень тепло для конца января, однако у погоды есть и отрицательный аспект – сильный туман. Столичным автомобилистам нужно быть особенно внимательными за рулем: по прогнозам синоптиков, ожидается плохая видимость на дорогах.