Стендап-комик Александр Шаляпин покончил с собой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Москве нашли тело известного стендап-комика Александра Шаляпина. По предварительной версии, артист покончил жизнь самоубийством, сообщил в понедельник, 25 января, источник kp.ru в правоохранительных органах.

Тело 41-летнего стендапера обнаружила его супруга Анастасия, когда вернулась домой после отъезда.

- Супруга погибшего подошла к квартире, открыла дверь и увидела следы крови. Она побоялась сама входить в квартиру, поэтому позвонила своему знакомому. Вместе они обнаружили на полу тело Александра Шаляпина, - сообщил источник.

Анастасия Шаляпина рассказал также, что его муж на протяжении 20 лет злоупотреблял спиртными напитками, а после этого семь лет находился на лечении в клинике в Белгороде. Правоохранительные органы в настоящее время проводят проверку.

Александр Шаляпин - киноактер, артист стенд-ап камеди и один из участников «Stand Up Show». За свою карьеру он снялся в более 50 фильмах, в том числе в кинокартинах «Бумер-2», «Сваха», «Любовь как любовь», «Глухарь-2», «Карпов», «Женщины против мужчин».