Россиян предупредили о новой схеме удаленного мошенничества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время пандемии многие жители России задумались о способах заработка через интернет. По подсчетам Минтруда, в ближайшие годы на легализованную теперь по закону удаленную работу перейдут до пяти миллионов россиян, то есть до десяти процентов работающих граждан. Этим, разумеется, решили воспользоваться мошенники, которые придумали удаленный способ грабежа. Об этом предупредили эксперты Роскачества в понедельник, 25 января.

Схема у злоумышленников комплексная и продуманная, рассказали в пресс-службе ведомства. Сперва злоумышленник звонит жертве, притворяясь представителем работодателя или сотрудником кадрового агентства. Он озвучивается «выгодные условия» дистанционного труда.

Когда жертва соглашается на привлекательную работу, мошенник заявляет ей о необходимости установить на телефон некое приложение, ссылку на которое рекрутер любезно присылает по любому указанному адресу почты или номеру.

Здесь начинается последний и ключевой этап мошеннической схемы: внутри приложения спрятан вирус. Вредоносная программа либо сразу передает прямое управление телефоном злоумышленнику, либо перехватывает пароль от мобильного банка жертвы. Но итог всегда один – со счетов исчезают деньги.

Специалисты Роскачества рассказали россиянам несколько правил предосторожности, который помогут защититься от мошенников. В первую очередь, не следует направлять подозрительным лицам сканы документов, совершать «залоговые платежи», скачивать неизвестный и подозрительные приложения и файлы. Нельзя поддаваться на убеждение или даже давление с целью установить какое-либо приложение сразу в процессе разговора. Кроме того, на телефоне и компьютере всегда следует держать включенным антивирус, регулярно его обновляя.