Самоубийство Александра Шаляпина из Стендапа: Тело комика нашла жена Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Тело известного российского стендап-комика Александра Шаляпина нашли в Москве. По предварительной информации, артист покончил жизнь самоубийством.

Предположительно, самоубийство Александра Шаляпина из Стендапа произошло в понедельник, 25 января. Как сообщил сайту kp.ru источник в правоохранительных органах, мертвого комика нашла его супруга Анастасия на полу в квартире на Хорошевском шоссе, принадлежащей матери жены погибшего.

Женщина возвращалась домой после поездки на дачу: открыв дверь в квартиру она увидела на полу следы крови и позвонила своему знакомому. Только вместе с ним Анастасия зашла в квартиру и нашла лежащее на полу тело Шаляпина. При этом весь пол под ним был в крови.

Последний раз супруга видела стендапера 22 января: женщина приехала домой, поговорила с мужем и уехала на дачу, где пробыла до сегодняшнего дня.

Анастасия рассказал также, что ее муж на протяжении двадцати лет злоупотреблял алкоголем, а после семь лет лечился от зависимости в клинике в Белгороде.

В настоящее время на месте происшествия находятся медики и правоохранительные органы, по факту самоубийства Александра Шаляпина организовали соответствующую проверку.