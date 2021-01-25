В России сделают часы из кремлёвской ёлки со словами благодарности для врачей

Часы в благодарность врачам сделают из кремлевской елки после ее демонтажа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России создадут серию эксклюзивных часов со словами благодарности для врачей, работавших с пациентами заражёнными коронавирусом, сообщил член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

Он рассказал агентству РИА Новости, что главную ель страны после демонтажа переработают. Из веток Кремлёвской новогодней ели сделают также значок для награждения самых активных участников просветительского проекта "Разделяй и умножай". Оставшуюся хвою передадут в Московский зоопарк для украшения вольеров.

Тимур Усманов также попросил всех руководителей субъектов передать списки больниц, которые внесли наибольший вклад в борьбу с коронавирусом.

- В 2021 году проект "Вторая жизнь кремлевской новогодней ёлки" будет посвящен подвигу российских медиков, которые на протяжении года ведут борьбу с пандемией коронавируса, - отметил Усманов.