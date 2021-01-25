Депздрав: В московских больницах нет ни одного пострадавшего на акции 23 января

Всех пострадавших на акции 23 января в Москве выписали из больниц Фото: REUTERS

В московских больницах не осталось никого из людей, пострадавших во время акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января, сообщили в Департаменте здравоохранения города Москвы.

В Мосгорздраве также уточнили, что после акции в приёмные отделения городских больниц поступило 29 человек. Всем оказали медицинскую помощь, а дальнейшее лечение в стационаре никому не потребовалось.

- Никого из указанных лиц в настоящее время в больницах нет, - сказано в сообщении на сайте Депздрава.

В заявлении столичного департамента здравоохранения также напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности, принятых во время пандемии коронавируса.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по данным приложения для контроля карантина пациентов с коронавирусом "Социальный мониторинг", на акции протеста 23 января присутствовали 19 человек, заражённых COVID-19.