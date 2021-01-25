В РУСАДА заявили, что не будут оспаривать решение CAS по делу о манипуляции данными

В Российском антидопинговом агентстве заявили, что решительно несогласны с выводами Спортивного арбитражного суда по поводу манипуляций с данными, а также считают решение суда о несоответствии РУСАДА кодексу WADA необоснованным и противоречащим базовым принципам справедливости. Заявление опубликовано на сайте РУСАДА.

- Детально изучив полный текст решения, РУСАДА решительно не согласно с его выводами в отношении утверждаемых манипуляций с данными. По мнению РУСАДА, такие суждения основываются на неверной и односторонней оценке фактов. Мы сожалеем, что CAS не принял во внимание детально изложенные доводы и доказательства, представленные РУСАДА, а также иными лицами, вступившими в дело, на протяжении всего производства по делу, - сказано в заявлении агентства.

В РУСАДА также заявили, что эта "глава была закрыта". Агентство заявило о своей готовности работать с WADA для восстановления своего статуса. В РУСАДА также приветствуют и поддерживают подход арбитров, которые отказались выступили против принятия санкций на невиновных спортсменов.