В России впервые ноября выявили менее 20 тысяч новых заражённых коронавирусом

В России впервые за три месяца выявили менее 20 тыс случаев коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за сутки выявили 19 290 новых случаев заражения коронавирусом. Последний раз показатель составлял менее 20 тысяч человек только 11 ноября 2020 года. Новые заражённые выявлены в 84 регионах России из 85. Общее число заразившихся в России составляет 3,7 миллиона человек. Среди новых пациентов у 10,3% не было никаких симптомов коронавируса.

Больше всего заражённых выявили в Москве - 2 382 человека. В Санкт-Петербурге зафиксировали 2 116 положительных тестов на коронавирус, а в Московской области - 1 163 случаев коронавируса.

За сутки врачи смогли выписать после лечения от коронавируса 19 003 человека. Всего за время пандемии вылечились уже 3,1 миллиона человек.

Число погибших от коронавируса в России увеличилось за сутки на 456, достигнув 69 918 человек.