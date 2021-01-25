Британский военный две недели прятал любовницу в шкафу на авиабазе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Военнослужащий Великобритании тайно провез на территорию авиационной базы Королевского военно-морского флота в Йовилтоне свою любовницу и две недели прятал женщину в шкафу. Об этом в понедельник, 25 января, пишет газета The Sun.

Женщину нашли в комнате военного другие офицеры, которые почувствовали исходящий от помещения странный запах. Любовницу сотрудника авиабазы вывели с территории военного объекта, после чего она немедленно покинула королевство.

Сам военнослужащий объяснил, что познакомился с женщиной – гражданкой Нидерландов - в 2019 году. На Рождество в минувшем году он снова встретился с ней. Между ними завязался роман. Женщина собиралась уехать на родину после Нового года, но столкнулась с проблемами из-за пандемии коронавирусной инфекции. Военнослужащий решил временно приютить ее на авиабазе.

На охраняемую территорию сотрудник военной авиабазы провез свою любовницу в багажнике автомобиля в начале января. Две недели женщина пряталась в шкафу в его комнате, а чтобы в помещение никто не вошел, военный повесил на дверь табличку: «Не входить, об уборке позаботимся сами».

Представитель военно-морского флота опроверг сообщения, что эта женщина может быть как-то связана с иностранными спецслужбами: по его словам, оснований подозревать шпионаж нет. В настоящее время на базе проходит проверка по этому инциденту.