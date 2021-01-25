Погибший комик Александр Шаляпин трижды обращался к врачам из-за проблем с алкоголем

Стендап-комик Александр Шаляпин покончил с собой Фото: СОЦСЕТИ

Появились новые подробности гибели популярного стенд-ап комика Александра Шаляпина. Он скончался ночью 25 января, его бездыханное тело нашла супруга, когда вернулась с дачи.

В окружении юмориста говорят, что последние годы давались ему сложно. Из-за пандемии были отменены концерты, он срывался в запои. В итоге трижды обращался к врачам, чтобы побороть свою зависимость.

Как стало известно сайту mk.ru, сложные времена в жизни Шаляпина наступали, когда заканчивалась работа. Тогда он искал спасение в алкоголе.1 декабря 2019 года во время пьяной гулянки в своей квартире сильно ударился головой, супруга вызвала врачей.

Спустя несколько дней, 12 декабря того же года, в квартиру на Хорошевском шоссе снова приезжала бригада медиков, мужчине помогли справиться с сильной алкогольной интоксикацией. А 25 апреля 2020 года в драке Шаляпин сломал ребра, его даже пришлось госпитализировать в НИИ Склифосовского.

Анастасия, жена комика, моложе его на десять лет. Это второй брак мужчины, он надеялся, что новые отношения помогут победить зависимость. Девушка всячески старалась поддержать мужа в борьбе с проблемой, устраивала в реабилитационные клиники. За последние семь лет проблема с алкоголем стала усугубляться, периодически мужчина отправлялся в Белгород на лечение. Очередной этап терапии завершился 21 января, Александр вернулся в Москву, а спустя четыре дня свел счеты с жизнью.