Невролог назвал способы восстановить обоняние после COVID-19 Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Невролог и нейрофизиолог Александр Будик рассказал о способах восстановить обоняние и вкус после перенесенной коронавирусной инфекции. Врач в эфире радио Sputnik в понедельник, 25 января, отметил, что пока что нет единой версии о том, почему человек испытывает подобные проблемы во время и после заболевания.

Одни эксперты полагают, что при коронавирусе нарушается состав слюны, из-за чего вкусовые вещества быстрее разрушаются, не успевая дойти до рецепторов. Другие считают, что инфекция повреждает сами вкусовые рецепторы или клетки, которые воспринимают обонятельные вещества, со слизистой.

Александр Будик отметил, что у большинства пациентов обоняние и вкус возвращаются достаточно быстро, но некоторые переболевшие страдают от этих нарушений месяцами. Помочь им могут специальные упражнения.

- Советую пройти так называемый обонятельный тренинг, когда человек по несколько раз по 20 секунд воспринимает различные запахи. Его организм начнет воспринимать обращать повышенное внимание на орган, который активно вовлекается в работу. Так он быстрее восстановится, - объяснил невролог.

Врач также порекомендовал закапывать в нос раствор витамина А и потреблять в течение недели омегу-3.

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