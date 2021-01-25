Умер Альберто Гримальди, продюсер фильмов "Хороший, плохой, злой" и "Последнее танго в Париже"

Итальянский продюсер Альберто Гримальди умер в возрасте 95 лет Фото: www.youtube.com

В возрасте 95 лет умер итальянский кинопродюсер Альберто Гримальди, работавший над фильмами "Хороший, плохой, злой", "Последнее танго в Париже" и "Банды Нью-Йорка". Об этом сообщило издание Variety.

Маурицио Гримальди, сын продюсера, сообщил, что отец скончался по естественным причинам. У Гримальди остались трое детей, Массимо, Маурицио и Марчелло, а также трое внуков.

В 1965 году Гримальди впервые начал своё сотрудничество с Серджио Леоне, вместе работая над картиной "На несколько долларов больше", где главную роль исполнял Клинт Иствуд. В следующем году Гримальди и Леоне вместе работали над спагетти-вестерном "Хороший, плохой, злой", который позже собрал в прокате 25 миллионов долларов и принёс известность Клинту Иствуду.

За свою 40-летнюю карьеру Гримальди стал продюсером более 80 фильмов в Европе и США. Главными его работами стали фильм "Кеймада!" 1969 года, "Последнее танго в Париже" 1972 года с Марлоном Брандо в главной роли. В том же году вышел "Человек и Ла Манчи", главную героиню которого играла Софи Лорен, а в 1976 году Гимальди вместе с режиссёром Франческо Рози выпустил фильм "Сиятельные трупы". Ещё через десять лет - "Джинджер и Фред". Последней совместной работой Гримальди с Мартиом Скорсезе стала картина "Банды Нью-Йорка" 2002 года, в котором сыграли Дэниел Дэй-Люиис, Леонардо ДиКаприо, Камерон Диаз и Лиам Нисон.