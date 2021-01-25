В Москве возбудили дело о нарушении санитарных норм после незаконной акции. Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

В Москве после несанкционированной акции протеста, которая состоялась в минувшую субботу, возбудили уголовное дело о нарушении санитарных норм. Об этом сообщает в понедельник, 25 января, РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

- По факту субботних событий возбуждены уголовные дела по статьям 236 УК за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, 213 за хулиганство и 167 за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Также заведено три уголовных дела по статье 318 УК РФ за применение насилия в отношении представителя власти, - сообщил источник издания.

Напомним, 23 января сторонники арестованного Алексея Навального устроили незаконные акции протеста в разных городах России. Правоохранители неоднократно предупреждали об ответственности организаторов и участников подобных мероприятий: такие акции они расценивают как провокации и угрозу общественному порядку.

По сообщению столичного депздрава, на митинг в Москве пришли 19 человек, зараженных коронавирусной инфекцией. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о медицинских последствиях подобных публичных мероприятий на фоне пандемии.