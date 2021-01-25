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В "Роскосмосе" отреагировали на информацию об отстранении госкорпорации от лунной программы

Дмитрий Рогозин сообщил, что корпорация никогда не входила в группу по созданию окололунной станции Gateway
Ася КУЗНЕЦОВА
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Дмитрий Рогозин прокомментировал сообщения об исключении России из лунной программы

Дмитрий Рогозин прокомментировал сообщения об исключении России из лунной программы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госкорпорация "Роскосмос" никогда не входила в экспертную группу, работающую над созданием окололунной станции Gateway, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, комментируя сообщения об исключении России из международной лунной программы.

- Как можно быть исключённым из какой-то "лунной группы", если мы туда никогда и не входили?! - сказано в заявлении Рогозина в его Telegram-канале.

Рогозин также отметил, что NASA несколько раз направляла Роскосмосу документы. По инициативе NASA проходил открытый брифинг. По словам Рогозина, в Роскосмосе уже несколько раз сообщали, что готовы к участию в проекте, "где все участники равноправны".

Глава Роскосмоса также сообщил, что американской стороне в качестве примера приводили принципы сотрудничества Международной космической станции.

- То, что сейчас пытается сделать NASA по Луне, это американский проект с ограниченным участием внешних партнеров. Нам это неинтересно, - заявил Рогозин.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в ночь на понедельник, 25 января, появилась информация об исключении российских специалистов из экспертной группы по обсуждению перспектив создания станции Gateway на орбите Луны.