На русского лыжника Большунова подали заявление в полицию Финляндии: он толкнул финна на финише

Вот этот эпизод на финише гонки приобрел оттенок скандала. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неожиданное развитие получила история с лыжником сборной России Александром Большуновым. Накануне на финише мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти наш спортсмен повздорил с соперником из сборной Финляндии, который перекрыл ему коридор на финише, что запрещено правилами. Большунов - отмахнулся от соперника, но ударил по снегу в сердцах. А затем - толкнул после финиша. Александра дисквалифицировали за неспортивное поведение, но поскольку это была последняя гонка, то серьезных последствий для нашего спортсмена не возникло.

Однако сегодня, 25 января, неожиданно выяснилось - полиция города Лахти получила заявление от двух человек, которые пожаловались на Большунова. Их имена не раскрываются, сообщает финский телеканал MTV, Спортсмену вменяется нанесение увечий, однако же спервая необходимо будет рассмотреть все обстоятельства этого дела. И подпадают ли вообще все эти действия Большунова. После чего - примут решение, начинать ли предварительное расследование данного инцидента.

Отметим, что сам Йони Мяки, постарадавший от действий Большунова, дал комментарий по поводу своего состояния здоровья:

- Немного распухла рука. Посмотрим, нужно ли будет идти к врачу, - приводит слова Мяки Italehti.

При этом, глава ФЛГР Елена Вяльбе отреагировала на эту новость. Отметив, что Большунов уже отправился с командой дальше по маршруту следования:

- Ничего не знаю о заявлении финнов, первый раз об этом слышу. Саша вместе со всеми сегодня утром улетел в Швецию, - приводит слова Вяльбе портал Metaratings.

Отметим, что Большунов идет на первом месте в общем зачете Кубка мира с громадным отрывом, набрав 1391 очко. Вторая позиция - у Ивана Якимушкина, который набрал в два раза меньше - 675 баллов.