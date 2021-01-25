Губернатор Василий Орлов: «Многодетные семьи Амурской области получат 44 млн. рублей на улучшение жилищных условий»

Губернатор Василий Орлов рассказал о мерах социальной поддержки для многодетных амурских семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Фото: Иван МАКЕЕВ

Более 44 миллионов рублей в 2021 году получат многодетные семьи Амурской области на приобретение нового жилья. Воспользоваться такой мерой социальной поддержки могут жители региона, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и воспитывающие шесть и более детей до 18 лет. По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, получившие помощь от области многодетные родители смогут на эти деньги приобрести или построить новое жилье.

- В 2021 году многодетные семьи Приамурья получат более 44 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Получатели соцвыплаты могут приобрести квартиру или индивидуальный жилой дом, а также заключить договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома или договор строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, - отметил Василий Орлов. - В дополнение к господдержке амурчане могут использовать свои средства или кредитные. Жилье после покупки оформляется в долевую собственность всех членов семьи.

На выделенные средства улучшить свои жилищные условия в 2021 году смогут 19 семей. В первую очередь право на выплаты имеют амурчане, потерявшие жилье из-за чрезвычайной ситуации или пожара, а также родители, воспитывающие девять и более детей до 18 лет. Размер социальной выплаты из областного бюджета определяется для каждой семьи индивидуально. Сумма зависит от количества членов семьи, общей площади дома или квартиры, которые семья занимает в данный момент, и стоимости одного квадратного метра жилья в каждом конкретном муниципалитете.

- За период с 2010 по 2019 годы социальная выплата на улучшение жилищных условий была предоставлена 53 многодетным семьям на общую сумму 127,7 миллионов рублей, - сообщила министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселёва. - В 2020 году на поддержку многодетным семьям в виде сертификатов из областного бюджета было выделено 81,4 миллионов рублей. На эти средства 28 амурских семей купили новое жильё.

Семья Будник из города Свободного получила выплату на улучшение жилищных условий в прошлом году. До этого многодетные родители ютились в доме, который признали непригодным для жилья, и дожидались своей очереди на новые квадратные метры. Новоселье они отметили накануне Нового года.

- Сами мы бы не справились, не смогли бы купить себе квартиру, - признается многодетная мама Анна Будник. - В прошлом году мы получили выплату в размере 3,7 миллионов рублей, на которую купили четырехкомнатную квартиру. В новое жильё я переехала с шестью детьми 29 декабря, и Новый год мы отмечали уже здесь.

Еще одна многодетная семья из города Свободного решила сменить частный дом на просторную квартиру. В семье Киверовых – 10 человек, и социальная выплата им была начислена в расчете на каждого члена. Весной этого года Киверовы переедут из своего старого дома в новую квартиру.