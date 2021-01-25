В России продлят на год лицензии для предпринимателей в десяти сферах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское правительство продлит еще на один год действие некоторых лицензий и разрешений для предпринимателей в десяти сферах, срок действий которых должен был истечь в 2021 году. Об этом в понедельник, 25 января, сообщил глава кабинета министров Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

- Соответствующее постановление уже подготовили. На этот раз мера «лицензии автоматом» коснется порядка десяти сфер. Это позволит не только продолжить работу в рамках прежних разрешительных документов, но и плавно распределить нагрузку, - отметил премьер-министр.

Во время распространения коронавирусной инфекции данная мера поддержки уже доказала свою эффективность: тогда власти перенесли сроки действия более чем 41 тысячи лицензий и свыше миллиона других разрешений.

Михаил Мишустин также сообщил, что российский малый и средний лесопромышленный бизнес сможет в этом году получить льготные кредиты на модернизацию производства. Председатель правительства РФ отметил необходимость стимулировать предпринимателей к созданию мощностей по глубокой переработке древесины.