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Здоровье

Врач объяснил, чем обывательский склероз отличается от медицинского

Когда нужно бить тревогу, если важная информация стирается из памяти
Елена АКИМОВА
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Врач объяснил, чем обывательский склероз отличается от медицинского

Врач объяснил, чем обывательский склероз отличается от медицинского

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-невролог Александр Будик объяснил, чем обывательский склероз отличается от медицинского. Часто в суете люди забывают о важных встречах или звонках. Стоит ли бить тревогу и бежать к врачам?

Эксперт уверен, что в таком случае о развитии болезни говорить рано. Порой люди неверно истолковывают диагноз «склероз» и приписывают себе данное заболевание каждый раз, когда забывают о каких-то делах.

- В медицинской терминологии склероз — это вполне определенный процесс, когда происходит замена органов плотной соединительной тканью. А в быту мы называем склерозом любое нарушение внимания или рассеянность. Это неправильно, - говорит врач.

Если человек замечает, что в 30-40 лет у него ухудшилась память, рассеивается внимание, то за этим, как правило, стоят сильные эмоциональные переживания.

- Подобные жалобы поступают от людей с высокой тревожностью или тех, кто страдает депрессией. Именно эмоциональная сфера отражается на внимании, - отмечает Александр Будик в беседе с ФАН.

Избавиться от проблем с памятью поможет стабилизация эмоционального фона. Обычно в таких случаях врачи назначают легкие препараты для борьбы с депрессией и тревогой, а когда жалобы уходят – отменяют их.

- Но есть ряд тревожных сигналов, когда расстройство внимания указывает на эндокринологические заболевания с щитовидной железы. В любом случае, лучше проконсультироваться у врача, - заключил Александр Будик.

Ранее врачи назвали симптомы приближающегося сердечного приступа. Это частая зевота. она может сигнализировать об опасных нарушениях в организме, в том числе онкологических заболеваниях, пишет газета "Известия".

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