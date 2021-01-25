Disney заблокировал мультфильмы «Питер Пэн» и «Дамбо» из-за расизма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский стриминговый сервис Disney+ ограничил доступ к просмотру мультфильмов «Дамбо», «Питер Пэн», «Коты-аристократы» и фильма «Швейцарская семья Робинзонов» для детей младше семи лет из-за расизма. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает издание Daily Mail.

Представители Disney отказался давать комментарии и не объяснили, чем именно провинились эти картины, но издание предположило, что «Питера Пэна» заблокировали, поскольку в нем изображается племя индейцев, которых называют «краснокожими». Один из героев мультфильма «Коты-аристократы» имеет раскосые глаза и выступающие вперед зубы – вероятно, Disney счел, что это «карикатура на восточноазиатские народы».

«Дамбо», по мнению стримингового сервиса, высмеивает афроамериканских рабочих на южных плантациях, поскольку в одном из кадров черные рабочие трудятся под песню: «Когда мы получаем наш заработок, мы просаживаем все деньги». В фильме «Швейцарская семья Робинзонов» критике подвергся образ пиратов с «желтыми и темными» лицами.

Отмечается, что блокировка распространяется только на аккаунты дошкольников – взрослые могут продолжать смотреть эти фильмы.

Накануне сообщалось, что компания Disney начала сопровождать мультфильмы «Дамбо», «Питер Пэн» и «Коты-аристократы» на сервисе Disney+ предупреждениями о наличии в них «вредоносных расовых стереотипов».