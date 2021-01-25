Гордон назвал возможную причину "развала" Украины

Дмитрий Гордон жестко раскритиковал политику украинизации в стране Фото: Скриншот с видео

Украинский журналист Дмитрий Гордон раскритиковал политику украинизации и заявил, что эти меры могут спровоцировать развал Украины.

- Я считаю, что этот шаг разъединяет, он способствует тому, что от Украины могут остаться клочки, - сказал Гордон в эфире телеканала "Украина 24".

Журналист также сообщил, что в Киеве и в западной Украине введение обязательного использования украинского языка не вызовет трудностей, но на юго-востоке страны ситуация другая.

- А что делать с Одессой, а что делать с Харьковом? Гнуть их через пень-колоду? Толкать в объятия к россиянам? Ну зачем лезть на рожон — люди в Одессе привыкли на Привозе торговать по-русски, ну что теперь требовать от них по-украински? А они не хотят, - отметил Дмитрий Гордон.

Он также считает, что подобные действия властей оттолкнут граждан страны и сделают их злее. Гордон также поинтересовался, что делать многочисленным иностранцам, которые приехали во Львов и говорят только на русском или на английском.

Напомним, в январе на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". По нему вся сфера обслуживания должна использовать только украинский язык, а перейти на иностранные языки можно только по просьбе клиента. За обслуживание на русском языке можно подать жалобу, и поставщика услуг оштрафуют.