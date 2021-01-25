В России разрабатывают штрафы для интернет-гигантов за незаконную блокировку Фото: Анастасия Осипова

Совет Федерации России разрабатывает систему штрафов для интернет-гигантов за незаконную блокировку пользователей. Об этом в понедельник, 25 января, сообщил сенатор Алексей Пушков.

- В настоящее время мы разрабатываем систему штрафов, в том числе для Facebook и YouTube, за необоснованную блокировку пользователей, - сообщил глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ в ходе заседания международного комитета верхней палаты.

Алексей Пушков напомнил, что накануне Facebook заблокировал аккаунт главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина после его комментария на публикацию экс-посла США в России Майкла Макфола.

- В Европе к интернет-гигантам относятся довольно жестко, штрафы для них составляют миллионы долларов, - добавил парламентарий.

На сегодняшнем заседании комитет Совфеда по международным делам рекомендовал палате принять на пленарном заседании в среду заявление в связи с нарушением принципа свободы слова и практикой цензуры со стороны глобальных интернет-компаний.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня супруга пресс-секретаря российского президента, фигуристка Татьяна Навка сообщила об ограничении доступа к её историям в социальной сети Instagram, в которых она критиковала участников незаконных акций в городах страны 23 января.