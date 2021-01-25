В нижегородские больницы поступило 17 новых компьютерных томографов в 2020 году

17 новых компьютерных томографов получили больницы региона в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Это беспрецедентное обновление и пополнение парка компьютерных томографов в нижегородском здравоохранении. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели было выделено более 620 млн рублей. Новое оборудование получили 17 из 29-ти стационаров, задействованных в лечении пациентов с COVID-19. Развитие этого вида диагностики в районных больницах позволяет сократить время ожидания исследования и повысить доступность медицинской помощи, - заявил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что оборудование закупалось в рамках реализации федеральных проектов по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитию детского здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», а также в соответствии с постановлениями Правительства России по перепрофилированию коечного фонда для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, новые компьютерные томографы установлены в Уренской, Городецкой, Лысковской, Починковской, Кстовской, Кулебакской и Борской ЦРБ, а также в городских клинических больницах №№ 5, 23, 30, 38 Нижнего Новгорода, в Нижегородской областной детской больнице и в горбольнице №2 Дзержинска.

«Четыре новых томографа получил областной онкологический диспансер, два из них – мультиспиральные, это значительно повышает точность диагностики. При этом расширенные размеры томографа не вызывают у пациентов ощущения замкнутого пространства и облегчают планирование лучевой терапии», - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Всего в государственных и частных медицинских организациях Нижегородской области установлено 48 компьютерных томографов.