Генпрокуратура проверит организацию школьного питания по России

Перед началом обеда в школьной столовой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генпрокурор РФ Игорь Краснов дал прокуратуре поручение провести анализ организации питания в школах и детских садах.

«В связи с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций из-за некачественного питания по указанию Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурорами регионов организована соответствующая проверка» - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, которое цитирует ТАСС.

По факту массовых кишечных заболеваний возбуждено уголовное дело. Прокуратура оценит соблюдение законодательства в контрактной системе организации детского питания. Будет проанализировано, как организации осуществляют контроль качества продуктов, соблюдение норм хранения и санитарных правил. Будет проверена документация, подтверждающая безопасность продуктов, их перевозки, хранения и приготовления, соблюдение санитарных норм сотрудниками столовых и пищеблоков.

13 января началась проверка в Дагестане, из-за аналогичной ситуации было отравлено более 70 детей. После массовой госпитализации в городе Буйнакске Роспотребнадзор проверил уровень загрязненности питьевой воды. По результатам проверки в пробах воды были обнаружены бактерии, вызывающие инфекцию.