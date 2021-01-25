Гинцбург прокомментировал информацию о запрете на вакцинацию онкобольных "Спутником V"

Гинцбург прокомментировал новое предупреждение в инструкции к "Спутник V" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инструкция к российской вакцине от коронавируса "Спутник V" не запрещает применять его к пациентам с онкологией, сообщил директор разработавшего вакцину центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

- Есть только указание о применении <...> с осторожностью в такой группе пациентов, по консультации с лечащим врачом. Такая формулировка не связана с вопросами безопасности применения вакцины "Спутник V", а связана с тем, что онкопациенты могут проходить различные курсы химиотерапии (включая мощные цитостатики), которые могут снижать иммунную функцию, - уточнил учёный в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пациентам со злокачественными новообразованиями следует с осторожностью применять вакцину "Спутник V", поскольку пока мало информации о влиянии препарата на онкобольных.

Александр Гинцбург отметил, что решение о вакцинации пациента с онкологией должен принимать его лечащий врач.

Ранее сайт KP.ru писал о том, можно ли делать прививку от коронавируса онкобольным и беременным.