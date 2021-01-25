Инфекционист рассказал, когда в России снимут ограничения по коронавирусу

Инфекционист назвал сроки снятия ограничения по коронавирусу в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К началу второй половины 2021 года или к концу лета удастся вакцинировать 60-70% населения России. После этого значительную часть ограничений, принятых из-за пандемии, могут снять, заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

Специалист также уточнил в разговоре с агентством РИА Новости, что сделанная прививка от коронавируса не снимает с человека обязанность носить маску и соблюдать социальную дистанцию, поскольку остаётся много невакцинированных людей.