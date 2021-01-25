В Госдуме предложили штрафовать на 150 тысяч рублей за незаконные сборы пожертвований

В России могут появиться штрафы за незаконные сборы пожертвований Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России могут появиться новые правила сбора средств на благотворительность. Организации будут штрафовать, если они размещают ящики для сбора средств без разрешения властей

Инициатива поступила от зампреда комитета по контролю и регламенту Госдумы Натальи Костенко. Парламентарий отмечает, что часто жертвами мошенников становятся не только простые граждане, но и сами благотворительные организации. Используя их символику, преступники втираются в доверие и присваивают собранные деньги.

В связи с этим парламентарий просит добавить в КоАП новую статью: «Нарушение правил установки и использования ящиков для сбора пожертвований». Тех, кто наживается на чужой беде, предлагается штрафовать на сумму от 5 тыс. до 150 тыс. рублей с конфискацией орудия мошенничества.

В правительстве поддерживают инициативу, однако предложили расширить ее действие. Из документа предлагается устранить норму о незаконном сборе средств, только если они собираются от имени некоммерческой организации.

- Это сужает круг наказуемых деяний. В случае введения указанного признака лицо, не имеющее права на осуществление благотворительной деятельности, не будет подлежать ответственности за свои незаконные действия, — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

Планируется, что документ будет рассмотрен Госдумой уже в марте. Если никаких отрицательных рекомендаций не поступит, то новая статья может начать действовать уже в 2021 году.