Путин заявил о возможности аккуратно снимать ограничения по коронавирусу в России Фото: REUTERS

В России стабилизируется эпидемиологическая ситуация. Появилась возможность аккуратно снимать ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 25 января, сообщил российский президента Владимир Путин.

Напомним, за минувшие сутки на территории России врачи зафиксировали менее 20 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией впервые с 11 ноября минувшего года. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах страны из 85.

Ранее сайт kp.ru писал, что, по словам инфекциониста Николая Малышева, к началу второй половины текущего года или к концу лета удастся вакцинировать 60-70 процентов россиян, после чего значительную часть ограничений смогут снять.